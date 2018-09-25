Екатеринбуржца будут судить за покупку поддельных 100-долларовых купюр

11:15 | 27.09.2018

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Жителю Екатеринбурга 1988 года рождения грозит до восьми лет лишения свободы за фальшивомонетничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, мужчина купил через Интернет 15 поддельных купюр достоинством 100 долларов США, заплатив за них сумму, эквивалентную 695 долларам. Фальшивые купюры были очень хорошего качества. Выявить подделку можно только с помощью специальной аппаратуры. Уралец планировал потратить эти деньги в отпуске.



Мужчину задержали 20 июля при получении посылки с поддельными банкнотами.