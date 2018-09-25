Подозреваемый в убийстве студента юридического университета в Екатеринбурге объявлен в розыск (ФОТО)

10:57 | 27.09.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Объявлен в розыск 23-летний Сандал Трофимов, подозреваемый в убийстве 19-летнего студента УрГЮУ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Инцидент произошел в ночь на 16 сентября у клуба на Шеченко, 9. По предварительной информации, в драке между двумя компаниями Трофимов смертельно ранил своего оппонента ножом. Подозреваемый с места происшествия скрылся.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Трофимова, просят обращаться по телефонам первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области: р.т.: 8(343)297-7-222, с.т.: 8-922-193-93-04 (старший следователь отдела Илья Вячеславович Кожевников). Конфиденциальность гарантируется.