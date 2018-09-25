Юная свердловчанка взяла золото на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

Уроженка Нижнего Тагила Алина Милосердова стала чемпионкой по пожарно-спасательному спорту. В Варне (Болгария) проходит чемпионат мира среди девушек и юношей. В нем принимают участие 10 стран: Белоруссия, Болгария, Эстония, Казахстан, Латвия, Россия, Словакия, Турция, Украина и Чехия.Сегодня спортсмены соревновались в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Алина взяла первое место с результатом 7,40 сек.