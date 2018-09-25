Все шесть кандидатов на пост главы Нижнего Тагила прошли во второй тур

10:16 | 27.09.2018

v-tagile.ru

Все шесть претендентов на пост главы Нижнего Тагила успешно прошли первый тур отбора и вышли во второй.



Как сообщает пресс-служба администрации города, конкурсная комиссия рассмотрела документы кандидатов и решила допустить до следующего этапа всех шестерых. 5 октября они представят свои программы развития города. Критериями оценки станут уровень профессиональной подготовки, стаж и опыт работы, знания и навыки, а также личностные и деловые качества. Мэр будет избран 12 октября на заседании городской думы.



Напомним, что в числе кандидатов врип главы города Владислав Пинаев, сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, учитель гимназии № 18 Данил Кукутин, председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» Евгений Рохлин, блогер Илiя Тагильчанинъ и председатель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев.