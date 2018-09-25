В Свердловской области у должника арестовали два КамАЗа

09:54 | 27.09.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

Судебные приставы Ивдельского районного отдела арестовали у 48-летнего должника два КамАЗа 1987 года выпуска: КамАЗ-43106 и КамАЗ-4310.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, мужчина имеет задолженность по налоговым платежам, сборам и пени на общую сумму более миллиона рублей. Ранее было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства и заработную плату должника, но этих средств оказалось недостаточно.



Также свердловчанину запретили выезд за границу и регистрационные действия в отношении транспортных средств. Так как это не побудило мужчину к выплате, было принято решение об аресте его автомобилей — двух КамАЗов.



Если задолженность не будет погашена, транспортные средства продадут.