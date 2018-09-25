Сегодня стартует последний этап подключения к теплу в уральской столице

09:28 | 27.09.2018

medialipetsk.ru

Сегодня, 27 сентября, в Екатеринбурге начался последний, четвертый этап пуска тепла. Он продлится до конца месяца.



Отапливаться начнут:



- Железнодорожный район: Сортировка (Билимбаевская, Кунарская), Шевченко, Бажова; Центр (Челюскинцев, Братьев Быковых, пер. Красный, Мельковская);



- Ленинский район: Серова, Сурикова, Щорса;



- Кировский район: Пионерский поселок (Учителей, Сулимова, Д. Зверева, пер. Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская);



- Орджоникидзевский район: Эльмаш (Войкова, Ст. Большевиков, Кр. Командиров, Кобозева, Ползунова).



Также с 27 по 30 сентября тепло придет в дома жителей Верхней Пышмы.