Мантуров поддержал идею создания единого центра по механообработке изделий из титана на Урале

09:18 | 27.09.2018

пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. Глава Среднего Урала попросил поддержать идею создания на Урале, на территории особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде, единого центра по механообработке изделий из титана.



Проект предполагает повторное вовлечение титановой стружки в производственный процесс, чтобы сделать его более эффективным. Также планируется внедрить механизмы более эффективного использования парка оборудования. Глава Минпромторга готов поддержать идею.



Кроме того, Евгений Куйвашев сообщил об итогах работы промышленного комплекса Свердловской области в 2018 году.



«Мы сегодня сохраняем высокие темпы роста объемов производства. По итогам восьми месяцев индекс промышленного производства приблизился к 109 % по сравнению с прошлым годом. Отгружено в январе — августе продукции на 1,45 триллиона рублей, это на 14 % больше, чем годом ранее», — сказал губернатор.