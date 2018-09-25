В Екатеринбурге посетителям ТЦ будут ставить прививку от гриппа

22:01 | 26.09.2018

susanin.news

Только завтра, 27 сентября, у екатеринбуржцев появится уникальная возможность: позаботившись о своём гардеробе, тут же позаботиться и о здоровье. С 10:00 до 13:00 в торговых центрах города всем посетителям будут бесплатно ставить прививку от гриппа.



Это значит, что завтра в указанное время все желающие посетители ТЦ и их сотрудники смогут как минимум на год оградить себя от вирусных заболеваний наподобие гриппа. Такое нововведение было достигнуто усилиями врачей ЦГКБ №24 и ЦГБ №20.



Итак, импровизированные кабинеты врачей расположатся в следующих ТЦ: «Мегаполис», «Терминал Чкаловский» и «Дирижабль». С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.



В свердловском Роспотребнадзоре напоминают: по состоянию на сегодняшний день в Свердловской области привито чуть больше 500 тысяч жителей. Это составляет 12% от населения региона.