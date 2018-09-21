В Екатеринбурге потерялся ребёнок: мальчик не может сказать, как его зовут и откуда он

21:38 | 26.09.2018

Сегодня в Екатеринбурге в микрорайоне Пионерский посёлок женщина нашла маленького мальчика. Ребёнок разгуливал по парковке один. Кто и откуда он, сказать не может.



Нашли его рядом с домом № 99 на улице Блюхера. На вид ему 3-4 года. Нашедшая его женщина незамедлительно обратилась в полицию.



«Мальчик не разговаривает. Полиция просит граждан, располагающих информацией о личности несовершеннолетнего или его родителей, сообщать в отдел полиции № 3», – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга