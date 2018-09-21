В Екатеринбурге на Уралмаше может появиться новый футбольный комплекс

18:46 | 26.09.2018

Фото: oblgazeta

Уральская футбольная академия заявила о намерении построить на Уралмаше новый футбольный комплекс. Два поля и интернат для футболистов построят почти за 10 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Итак, в планах заказчика входит соорудить два футбольных поля площадью 105 на 68 кв. метров, помещение для размещения футболистов по типу интерната и столовую с залом на 80 мест. На цокольном этаже здания расположится реабилитационный центр. Рядом – гаражный бокс на три автобуса со смотровой ямой.



Всё это планируется разместить на площади почти 11 Га в микрорайоне Уралмаш в квартале улиц Бакинских Комиссаров, Кировградская, Фестивальная и Бульвар Культуры.



Аукцион по выбору подрядчика состоится 15 октября.