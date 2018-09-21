Уральские ученые разработали титановую сетку для регенерации мягких тканей

17:53 | 26.09.2018

Разработка уральских ученых - резидентов технопарка «Университетский» НПФ «ТЕМП» и «Альфасинтез» получила главный приз первого российско-китайского конкурса промышленных инноваций Innovation Awards. Церемония награждения прошла в городе Куньмин (КНР).



Титановая сетка для усиления регенерации мягких тканей, созданная на Урале, может использоваться в качестве имплантата при хирургических вмешательствах на мягких тканях организма. Такой имплантат практически не отторгается организмом и в дальнейшем не требует извлечения.



«Азиатское направление - это очень большие и емкие рынки, ориентированные на новации во всех сферах, мы рады, что наш продукт оценили по достоинству. Мы будем дальше работать над технологией производства, над клиническими испытаниями в различных отраслях медицины: в хирургии, в стоматологии, гинекологии, косметологии и других», - отметил генеральный директор компаний НПФ «Темп» и «Альфасинтез» Айрат Юсупов.