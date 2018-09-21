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17:33 | 26.09.2018

kontrol-glonass.ru

На Среднем Урале на 8,9 % вырос индекс промышленного производства

По итогам восьми месяцев 2018 года в Свердловской области вырос индекс промышленного производства. Он составил 108,9 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

Наиболее существенный рост зафиксирован в производстве турбин (он вырос в 1,9 раза), автопогрузчиков (в 1,8 раза), экскаваторов (в 1,6 раза), гражданских самолетов (в 1,5 раза), пассажирских железнодорожных вагонов (в 1,3 раза). Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций показал рост в 14 %.

Также на 9,8 % выросли зарплаты работников по полному кругу организаций. В январе — июле 2018 года среднемесячная заработная плата составила 36 тысяч 830 рублей. Отмечается, что лучше всего оплачивается деятельность в области информации и связи, металлургического производства, производства компьютеров, электронных и оптических изделий по обеспечению электрической энергией, газом, производства готовых металлических изделий.

© «Вечерние Ведомости»

 


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