В 2018 году в Свердловской области возбуждено 42 уголовных дела о браконьерстве

16:41 | 26.09.2018

izvestiaur.ru

В текущем году по фактам незаконной охоты в Свердловской области было возбуждено 42 уголовных дела. 14 дел рассмотрены, по 11 из них обвиняемые признаны виновными. Кроме возмещения ущерба, осужденные обязаны выплатить штрафы. Также изъято 33 единицы огнестрельного оружия и 217 иных орудий охоты — петель, капканов.



Выявлена незаконная добыча 77 животных, в том числе косуль, лосей, кабанов, птиц, зайцев, бобров. Ущерб от действий браконьеров составил более двух миллионов рублей.



Как рассказал директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов, в 2018 году в регионе прошло более двух тысяч рейдов. В проверках были задействованы беспилотники и тепловизор. Выявлено 618 нарушений правил охоты и условий пользования животным миром. К административной ответственности привлечено 588 человек.