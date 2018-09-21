В поддержку ЭКСПО: в 10 городах мира установят 20 матрешек в человеческий рост

В 10 городах мира - Лондоне, Буэнос-Айресе, Брюсселе, Париже, Милане, Шанхае, Дубае, Берлине, Барселоне и Кейптауне – установят 20 матрешек в поддержку российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.В каждом из городов появится по две матрешки: одна – расписанная уральскими мастерами, вторая – местными. От Урала в работе приняли участие следующие художники и дизайнеры: Тим Аввакумов, Алена Азерная, Анна Белоусова, Андрей Карпов, Павел Агалаков, Мелисса Вахабова и Дмитрий Шишкин.Матрешки будут выставляться в знаковых местах в течение двух недель. Затем все 20 арт-объектов отправятся в Париж, где будут представлены на 164-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ, в ходе которой станет известен победитель – город, где пройдет ЭКСПО-2025 (за это право соперничают Осака, Баку и Екатеринбург).Матрешки выполнены в человеческий рост из металлопластика и дополнены элементами виртуальной реальности: при наведении смартфона на арт-объект можно ознакомиться с достижениями человечества, представленными на ЭКСПО.