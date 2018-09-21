Полицейский главк провел кадровую ротацию в Пышминском районе

14:39 | 26.09.2018

В свердловском полицейском главке определились с кандидатурой нового начальника ОМВД России по Пышминскому району – должность была вакантна с начала июля. Как стало известно veved.ru, с 1 октября к обязанностям начальника ОМВД приступит полковник полиции Сергей Комин, который до последнего времени занимал аналогичную должность в межмуниципальном отделе МВД России «Байкаловский». Ранее Сергей Комин уже служил в Пышме, поэтому отлично знает и территорию, и личный состав, соответственно времени, чтобы изучить ситуацию, ему почти не потребуется.



Отметим, что прежний начальник ОМВД Пышмы, подполковник Антон Ковалев в начале июля был назначен на пост временного исполняющего обязанности начальника ОМВД России по г.Полевскому.