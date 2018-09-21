Глава Пенсионного фонда РФ обещал разобраться с ситуацией на Урале после просьбы депутата Госдумы

14:10 | 26.09.2018

news2world.net

Депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин обратился к главе Пенсионного фонда РФ Антону Дроздову с просьбой разобраться с ситуацией в Березовском, где ПФР обязан заплатить 4,5 млн рублей за помещение, которым давно не пользовался.



В 2013 году в городе Березовском Свердловской области для УПФР сроком на 10 лет у ООО «НПП «ПромРесурс» было арендовано здание на Гагарина, 20. В 2016 году Росимущество закрепило за управлением помещение на Циолковского, 12а, однако договор аренды старого помещения был расторгнут только в феврале 2018 года. В итоге ПФР должен выплатить собственнику помещения 4,5 млн рублей.



«Глава Пенсионного фонда обещал разобраться в ситуации в Березовском и заверил, что это единичный случай. Только слабо в это верится...» — написал Дмитрий Ионин в соцсетях.