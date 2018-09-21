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13:44 | 26.09.2018
КП-Урал
Родственники ветерана ВОВ в Екатеринбурге требуют с него 90 тысяч за коммунальные услуги
«Завтра в Чкаловском суде будут опять рассматривать дело Ханифа. В этот раз родственники требуют за проживание в квартире, которая частично принадлежит ветерану, 90 тысяч за коммунальные услуги и судебные издержки. Будем разбираться», — рассказал председатель общества инвалидов Олег Крушицкий.
Напомним, что ранее ветерана избил его зять Андрей Сорокин, требуя от пенсионера съехать с квартиры, принадлежавшей его дочери. Ханиф хотел переехать в квартиру на улице Электриков, которую он получил от государства, но внучка ветерана приватизировала ее и стала сдавать третьим лицам.
Ранее суд оставил участника войны без документов на квартиру на Электриков, но разрешил ему там проживать.
© «Вечерние Ведомости»
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