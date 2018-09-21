Убийцы пенсионерки и ее внука в Кушве приговорены почти к 40 годам колонии

13:10 | 26.09.2018

владивосток.онлайн

Свердловский областной суд вынес приговор жителям Кушвы Михаилу Мокрушину и Виталию Шандруку. Они признаны виновными в убийстве 79-летней пенсионерки и ее внука, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что летом 2017 года Мокрушин и Шандрук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения денег проникли в дом местной жительницы. Пенсионерку и ее внука, инвалида третьей группы, злоумышленники связали с помощью скотча и истязали, требуя сказать, где в доме хранятся деньги. Потерпевших избивали ногами и руками, наносили удары ножом. Левую половину головы и левую кисть женщины обожгли электрической плитой. В итоге оба скончались на месте. Денег преступники так и не обнаружили.



Суд назначил Михаилу Мокрушину 19 лет 1 месяц строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года, Виталию Шандруку — 20 лет 1 месяц строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Приговор пока не вступил в законную силу.