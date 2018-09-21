Депутат Госдумы от Урала первый проголосовал против принятия пенсионной реформы

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин, представляющий в федеральном парламенте Свердловскую область, раньше всех остальных коллег проголосовал против пенсионной реформы. Сегодня, 26 сентября, в Госдуме проходит второе чтение законопроекта, но еще до рассмотрения правок к документу, накануне, Дмитрий Ионин выразил свою позицию в связи с тем, что сегодня находится в служебной командировке в Хакасии. Дело в том, что регламент Госдумы позволяет отсутствующему по уважительной причине депутату заранее выразить свою позицию по вопросам повестки дня, что и сделал известный уральский парламентарий.Отметим, что в Хакасии сейчас проходит второй тур выборов губернатора. Во второй тур вышли возглавляющий почти 10 лет регион Виктор Зимин (32,42 % голосов) и первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов (44,81 %). Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин набрал в первом туре 11,23 % голосов избирателей и занял третье место.За три дня до второго тура выборов, который должен был состояться 23 сентября, Виктор Зимин отказался от участия в нем якобы по состоянию здоровья (по другим данным, из-за незначительной поддержки населения). Теперь второй тур должен пройти через две недели после подачи Зиминым заявления, то есть 7 октября, а в соответствии с законодательством участие теперь должны принять Коновалов и следующий по количеству набранных голосов после Зимина кандидат — то есть эсер Андрей Филягин, который уже подал документы для участия. Очевидно, что Дмитрий Ионин решил поддержать однопартийца в период подготовки ко дню голосования.