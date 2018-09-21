Писатель Владислав Крапивин награжден за заслуги перед Свердловской областью

12:46 | 26.09.2018

Писатель, почетный гражданин Екатеринбурга, Тюмени и Свердловской области, командор отряда «Каравелла» Владислав Крапивин награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Соответствующий указ подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Отмечается, что награда вручена за выдающиеся достижения в сфере культурного развития региона.



В этом году, 14 октября, Владиславу Крапивину исполнится 80 лет. Чтобы поздравить писателя, можно написать и красиво оформить текст с пожеланиями, после чего сфотографировать его и опубликовать в Instagram с хештегами #поздравькомандора, #крапивинка, #почтароссии.