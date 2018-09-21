В Серове предприниматель за незаконную торговлю дизельным топливом наказан обязательными работами

12:00 | 26.09.2018

carfromjapan.com

51-летний предприниматель из Серова признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в январе 2018 года мужчина организовал торговлю дизельным топливом на улице Орджоникидзе в Серове. При этом у предпринимателя не было документов, подтверждающих безопасность и качество оказываемых услуг.



В итоге суд назначил серовчанину наказание в виде 240 часов обязательных работ.