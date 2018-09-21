Свердловским муниципалитетам могут дополнительно выделить 20 млрд рублей

11:10 | 26.09.2018

Фото: mayu-pravo.com

По итогам согласительных процедур с муниципалитетами Свердловской области по бюджету на 2019 год объем дополнительной помощи территориям может составить 20 млрд рублей. Большая часть — порядка 5 млрд — нужна для ЖКХ и благоустройства, на образование (в том числе строительство и реконструкцию 25 школ) и дорожную деятельность (строительство и ремонт дорог) планируют дополнительно выделить по 4 млрд.



Больше всего средств получат крупные города: Екатеринбург — 4,7 млрд рублей, Нижний Тагил — 1,2 млрд, Каменск-Уральский — 842 млн.



В этом году согласительная комиссия рассмотрела предложения 72 муниципальных районов и городских округов. Напомним, что Свердловская область — один из немногих регионов России, где проходит процедура открытого обсуждения муниципальных бюджетов. В скором времени поправки представят губернатору Евгению Куйвашеву для утверждения. После чего законопроект об областном бюджете будет внесен правительством Свердловской области в Заксобрание региона, планируется, что произойдёт это до 1 ноября текущего года.