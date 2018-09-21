В поселке Рефтинский избили инвалида

Просто сразу таких детей в колонию, которые уже в таком возрасте хуже зверей, не куда деть силу займись спортом, примени силу в пользу, а так над инвалидом издеваться, это просто бесчеловечно, надо иногда родителям говорить таким детям, что против каждой силы найдется другая сила силнее.