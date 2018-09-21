В подразделениях УФССП по Свердловской области пройдут бесплатные юридические консультации

10:14 | 26.09.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

28 сентября 2018 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области состоится прием граждан в рамках Единого дня оказания бесплатной юридической помощи при участии специалистов Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».



Специалисты по правовому обеспечению, судебные приставы и юристы окажут бесплатную профессиональную юридическую помощь, в том числе ответят на вопросы по исполнительному производству, интересующие граждан.



Для получения бесплатной юридической помощи можно обратиться в УФССП России по Свердловской области 28 сентября с 09:00 до 17:00 по адресу: ул. Пролетарская, 7. Прием граждан также будет проходить во всех структурных подразделениях УФССП России по Свердловской области.



Обратившимся гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), доверенность, удостоверяющую полномочия законного представителя, документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации, а также учредительные или иные документы организации. Вход в здание УФССП России по Свердловской области осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.