Из Кольцово госпитализирована девочка, получившая сотрясение мозга в самолете

10:00 | 26.09.2018

mguu.ru

В Екатеринбурге из аэропорта Кольцово госпитализирована девочка, которая во время рейса упала и получила сотрясение головного мозга.



Ребенок вместе с мамой летел рейсом Симферополь — Екатеринбург. По предварительной информации, годовалая девочка упала во время турбулентности и ударилась головой. Из аэропорта ребенка госпитализировали.



ТАСС со ссылкой на директора по PR авиакомпании Nordwind Александра Сухорукова сообщает, что турбулентности не было. Ребенок баловался, проводники делали замечания матери, но та не реагировала.