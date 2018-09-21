Более 15 лет на двоих получила пара, ограбившая пенсионерку в Богдановичском районе

09:46 | 26.09.2018

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22-летний житель села Грязновское Богдановичского района Александр Касаткин и его 31-летняя сожительница Алена Исхакова признаны виновными в разбое.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в июне этого года пара ограбила соседку-пенсионерку. Исхакова отвлекла ее, пока Касаткин проник в дом и спрятался в погребе. Позднее мужчина, надев на голову черный капроновый чулок и вооружившись пневматическим пистолетом, вылез из погреба и, угрожая соседке, похитил ее банковскую карту. Ущерб составил 40 тысяч рублей.



Суд приговорил Касаткина к 7 годам 9 месяцам строгого режима, Алену Исхакову – к 8 годам общего режима.