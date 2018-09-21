На Урале пройдет конкурс красоты для девушек с ОВЗ

09:17 | 26.09.2018

m.ru.sputniknews.kz

14 свердловчанок с ограниченными возможностями здоровья примут участие в конкурсе красоты для девушек с ОВЗ. Финал состоится через три недели.



«У девушек появится личная команда из тьютора, визажиста, стилиста, фотографа, которая поможет пройти все этапы конкурса и подготовиться к финалу. В течение нескольких недель участницы посетят мастер-классы по деловому этикету, актерскому мастерству, фотопозированию, арт-дизайну одежды, написанию текстов, художественной фотосъемке и другие», — рассказывают организаторы.



Победительница получит титул и представит регион на всероссийском конкурсе.