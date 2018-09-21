Десять из десяти: ХК «Автомобилист» обыграл «Локомотив»

23:21 | 25.09.2018

В Екатеринбурге стартовала вторая серия домашних матчей ХК "Автомобилист". Первая игра с сильным соперником - клубом "Локомотив" - завершилась победой нашего клуба.



И пусть два периода «Автомобилист» заметно уступал (перед началом третьего временного отрезка счёт был 1:4 в пользу гостей), но последние 20 минут местный хоккеисты почти не подпускали к своим воротам ярославцев. В основное время "Автомобилисту" удалось сравнять счёт и увеличить его в овертайме до 5:4.



«Хотелось бы отдать должное команде соперников: очень приличная оборона, мощная атака. Не дали нам показать то, что мы хотели и планировали. Два периода мы были пассивны, активны только в третьем периоде: молодцы парни, собрались. Стали меньше делать ошибок в передачах. Быстрее контрактовать и двигаться»,- отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Алексеевич Мартемьянов.



Напомним, следующая игра у уральской хоккейной команды состоится 27 сентября - на домашней арене «Автомобилист» встречает «Северсталь».