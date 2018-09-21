Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


23:21 | 25.09.2018

Десять из десяти: ХК «Автомобилист» обыграл «Локомотив»

В Екатеринбурге стартовала вторая серия домашних матчей ХК "Автомобилист". Первая игра с сильным соперником - клубом "Локомотив" - завершилась победой нашего клуба.

И пусть два периода «Автомобилист» заметно уступал (перед началом третьего временного отрезка счёт был 1:4 в пользу гостей), но последние 20 минут местный хоккеисты почти не подпускали к своим воротам ярославцев. В основное время "Автомобилисту" удалось сравнять счёт и увеличить его в овертайме до 5:4.

«Хотелось бы отдать должное команде соперников: очень приличная оборона, мощная атака. Не дали нам показать то, что мы хотели и планировали. Два периода мы были пассивны, активны только в третьем периоде: молодцы парни, собрались. Стали меньше делать ошибок в передачах. Быстрее контрактовать и двигаться»,- отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Алексеевич Мартемьянов.

Напомним, следующая игра у уральской хоккейной команды состоится 27 сентября - на домашней арене «Автомобилист» встречает «Северсталь».

Екатерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
25.09.2018

23:21 | 25.09.2018
Десять из десяти: ХК «Автомобилист» обыграл «Локомотив»

21:15 | 25.09.2018
Движение по улице Попова в Екатеринбурге снова стало двусторонним

20:43 | 25.09.2018
Новый мэр Екатеринбурга Высокинский вошел в состав свердловского правительства

20:29 | 25.09.2018
Участники программы по повышению производительности труда провели экспресс-аудит АО «Редуктор-ПМ»

20:01 | 25.09.2018
Назван победитель конкурса проектов нового зала Свердловской филармонии

19:42 | 25.09.2018
У «Ласточек» появится дополнительная остановка в Екатеринбурге

18:34 | 25.09.2018
Завтра в Пермском планетарии пройдет лекция, посвященная черным дырам Галактики

18:19 | 25.09.2018
Китайские бизнесмены заинтересовались пермским производством

18:05 | 25.09.2018
Генконсульство США в Екатеринбурге «усилили» новым дипломатом

18:00 | 25.09.2018
На севере Свердловской области объявлен высокий уровень пожарной опасности

17:59 | 25.09.2018
В Прикамье молодым семьям дадут больше времени на выбор новой квартиры с региональной поддержкой

17:54 | 25.09.2018
В Екатеринбурге дали название семи новым остановкам

17:34 | 25.09.2018
Подрядчик провалил ремонт изношенных коммуникаций на улице Коли Мяготина в Кургане

17:26 | 25.09.2018
Владимир Шахрин войдет в Общественный совет Шарташского лесопарка

17:15 | 25.09.2018
Пермские предприятия и вузы налаживают взаимодействие с коллегами из Китая

16:56 | 25.09.2018
В Екатеринбурге суд взыскал в пользу физика-ядерщика Ильи Кудряшова 15 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

16:53 | 25.09.2018
Ветераны Мотовилихи продолжают путешествовать по Пермскому краю

16:24 | 25.09.2018
Музей автомобильной техники УГМК собирает фотокарточки для формирования экспозиции

16:19 | 25.09.2018
В Свердловской области пермяка будут судить за рубку леса на 5 млн рублей

15:51 | 25.09.2018
Победители фестиваля «Метрошка» отправятся в гости к петербургским футболистам

15:43 | 25.09.2018
МФЦ Екатеринбурга и Нижнего Тагила начали выдавать водительские удостоверения

15:36 | 25.09.2018
В Перми начался ремонт трех скверов

15:30 | 25.09.2018
Челябинск посетит министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин

15:22 | 25.09.2018
Часть почтовых отделений в трех свердловских городах будет работать без обеда

15:13 | 25.09.2018
Курганец подобрал потерянный телефон и украл деньги с банковской карты владельца

14:55 | 25.09.2018
В Екатеринбурге ограбили банк на Академика Шварца

14:40 | 25.09.2018
Аэропорт «Пермь» обслужил более миллиона пассажиров

14:38 | 25.09.2018
В уральской деревне после вмешательства прокуратуры восстановлена подача холодной воды

14:25 | 25.09.2018
В одном из дворов Кургана ГАЗ задним ходом сбил насмерть пенсионерку

14:19 | 25.09.2018
Жильцы дома, который планируют снести ради строительства нового зала филармонии, обратились к екатеринбуржцам

13:48 | 25.09.2018
Жители Екатеринбурга вышли на улицы с протестом против реализации «пакета Яровой»

13:33 | 25.09.2018
Новая жизнь местных домов культуры: в Пермском крае активно реализуют одноименный проект

13:03 | 25.09.2018
Претензии Урала на место в тройке лидеров по производству зелени — реальность

13:02 | 25.09.2018
В Прикамье прошел процедуру приемки очередной дорожный объект федеральной программы «Безопасные и качественные дороги»

13:00 | 25.09.2018
В Екатеринбурге отремонтируют крышу старейшего кинотеатра

12:42 | 25.09.2018
В Прикамье впервые состоялся спортивно-туристический слет для ветеранов

12:38 | 25.09.2018
Евгений Куйвашев встретился с полпредом в УрФО Николаем Цукановым

12:26 | 25.09.2018
Прикамье готовится к Всемирному дню сердца

12:19 | 25.09.2018
На этой неделе в Перми стартует запуск отопления в жилые дома

12:06 | 25.09.2018
Мобильное приложение поможет активным пермякам выбрать маршрут выходного дня для путешествий по краю

12:05 | 25.09.2018
Свердловские приставы в ходе рейда арестовали семь автомобилей

11:49 | 25.09.2018
Прокуратура заставила ликвидировать незаконный объект торговли на улице Машиностроителей

11:35 | 25.09.2018
Кокорин: «Напрашивается вопрос о создании промышленного кластера»

11:31 | 25.09.2018
На строительство ВСМ Екатеринбург — Челябинск нужно 380 млрд рублей

11:17 | 25.09.2018
В Шадринске «семерка» влетела в Mitsubishi Pajero

11:16 | 25.09.2018
Якобу присвоено звание почетного гражданина Свердловской области

10:42 | 25.09.2018
Александр Высокинский – новый глава Екатеринбурга

10:25 | 25.09.2018
Игорь Володин стал председателем гордумы Екатеринбурга нового созыва, Виктор Тестов — его заместителем

10:07 | 25.09.2018
«Уралкалий» вручил свидетельства на именные стипендии студентам БФ ПНИПУ

09:59 | 25.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 сентября 2018 года


Мы в соцсетях





Архив
«    Сентябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 