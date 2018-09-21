Движение по улице Попова в Екатеринбурге снова стало двусторонним

21:15 | 25.09.2018

triboona.ru

В Екатеринбурге спустя три года на участке улицы Попова от Репина до Московской снова вернули двустороннее движение, сообщает администрация города.



Летом 2015 года движение на Попова стало односторонним из-за подготовки к играм в рамках чемпионата мира по футболу — для реконструкции дорог в районе Центрального стадиона.



Напомним, в ноябре 2017 года двустороннее движение по улице Попова вернули лишь частично — от Московской до Хохрякова. Сейчас этот участок продлили.