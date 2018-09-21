Новый мэр Екатеринбурга Высокинский вошел в состав свердловского правительства

20:43 | 25.09.2018

Фото: znak.com

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в состав правительства Свердловской области вошел новый глава Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщает региональный департамент информационной политики.



Известно, что новый мэр города войдет в состав правительства области с правом совещательного голоса. «Александр Высокинский войдет в состав кабинета министров после внесения соответствующих изменений в закон "О правительстве Свердловской области"», - говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.



Напомним, сегодня вице-губернатор Александр Высокинский стал новым главой Екатеринбурга, его кандидатура была единогласно утверждена новым составом Екатеринбургской городской думы.