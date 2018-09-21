Назван победитель конкурса проектов нового зала Свердловской филармонии

20:01 | 25.09.2018

Фото: пресс-служба министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Победителем международного конкурса на разработку проекта концертного зала Свердловской филармонии стал проект от всемирно известного бюро Zaha Hadid Architects (Великобритания). Однако рассмотрение других заявок продолжается, окончательное решение по итогам конкурса будет озвучено только в конце месяца.



Сейчас проект Zaha Hadid Architects опубликован на сайте регионального минстроя. «Волнистая структура здания, изогнутая крыша и текучие интерьеры нашего концертного зала, таким образом, призваны отобразить единство света и звука, архитектуры и музыки», - говорится в описании к проекту.



Также на втором месте идет проект, разработанный итальянской группой Alvisi Kirimoto + Partners, а третьей стала венгерская компания Robert Gutowski Architects.



Отметим, что всего на конкурс по разработке проекта концертного зала Свердловской филармонии было подано 47 заявок.