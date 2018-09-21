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19:42 | 25.09.2018
У «Ласточек» появится дополнительная остановка в Екатеринбурге
Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, дополнительную остановку вводят для удобства пассажиров. На «Ласточке» жители микрорайона Компрессорный смогут добираться до центра города менее чем за 20 минут.
Стоимость проезда, без указания мест, составит 43 рубля. Все виды льгот, установленные законодательством: цена для школьников и студентов будет ниже на 50 %, отмечают в СвЖД.
Следует отметить, что из-за появления новой остановки расписание движения поездов №№ 7083, 7084, 7085 и 7086 незначительно изменится. Ознакомиться с актуальным временем прибытия и отправления «Ласточек» можно в пригородных кассах, в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам», на сайтах РЖД и Свердловской пригородной компании или по ссылкам:
7083 – КАМЕНСК-УР - ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАСС
7084 – ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАСС - КАМЕНСК-УР
7085 – КАМЕНСК-УР - ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАСС
7086 – ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАСС - КАМЕНСК-УР
© «Вечерние Ведомости»
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