На севере Свердловской области объявлен высокий уровень пожарной опасности

18:00 | 25.09.2018

izvestiaur.ru

В северных районах Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется ветер до 17 м/сек, в связи с этим повышается вероятность возникновения пожаров. В последнее время на севере региона стоит сухая и теплая погода.



ГУ МЧС по Свердловской области рекомендует муниципальным властям держать ситуацию с природными пожарами на особом контроле. Жителям необходимо быть предельно осторожными с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности как в быту, так и в природной среде.



«Силы и средства Главного управления МЧС России по Свердловской области несут службу в режиме повышенной готовности. В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номер пожарных и спасателей МЧС России — 101», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС региона.