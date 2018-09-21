В Екатеринбурге дали название семи новым остановкам

17:54 | 25.09.2018

akademicheskiy.org

Семь новых остановок в Екатеринбурге получили названия, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале города.



Остановка в районе дома № 57 по проспекту Академика Сахарова теперь называется «Вильгельма де Геннина»;



Остановка в районе домов № 51 и № 68 на проспекте Академика Сахарова – «Преображенский парк»;



Остановка в районе пересечения улицы Анатолия Мехренцева и проспекта Академика Сахарова – «Жилой комплекс «Аксиома»;



Остановка в районе дома № 78/6 на проспекте Академика Сахарова и дома № 26 на улице Барвинка – «Микрорайон Европейский»;



Остановка в районе дома № 258 на улице Чкалова и дома № 32 на улице Академика Ферсмана – «Квартал Преображенский»;



Остановка в районе домов № 39а и 39Б на улице Миславского – «Жилой комплекс «Сахарова»;



Остановка в районе домов № 120/2 и № 12ж на улице Амундсена – «Торговый комплекс «Академический».