Владимир Шахрин войдет в Общественный совет Шарташского лесопарка

17:26 | 25.09.2018

ae96.ru

В Екатеринбурге будет создан совещательно-консультативный орган при Шарташском лесопарке – Общественный совет, который нужен для взаимодействия с общественностью по вопросам благоустройства лесопарка.



«Необходима обратная связь, чтобы все предложения и пожелания людей и представителей общественных организаций были учтены», - отметил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.



Как рассказал директор ГБУ СО «Шарташский лесной парк» Артур Зиганшин, в состав совета войдет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.



«Владимир Шахрин не только согласился стать членом Общественного совета, но и снялся в социальном видеоролике, пропагандирующем соблюдение порядка и чистоты на территории парка. В ближайшее время видеоролик будет размещен в социальных сетях», - сказал Зиганшин.



Сейчас, по словам директора лесопарка, налажена системная уборка территории, она проводится три раза в неделю. Также проводятся рейды по выявлению нарушений и субботники.



Напомним, что благоустройство Шарташского лесопарка предусматривает создание велосипедных дорожек, пешеходных троп, детских и спортивных площадок, а также обновление наружного освещения. Работы по благоустройству должны завершиться к 2020 году. Планируется, что лесопарк сможет ежедневно принимать до 35 тысяч человек.