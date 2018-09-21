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17:26 | 25.09.2018
ae96.ru
Владимир Шахрин войдет в Общественный совет Шарташского лесопарка
«Необходима обратная связь, чтобы все предложения и пожелания людей и представителей общественных организаций были учтены», - отметил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.
Как рассказал директор ГБУ СО «Шарташский лесной парк» Артур Зиганшин, в состав совета войдет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.
«Владимир Шахрин не только согласился стать членом Общественного совета, но и снялся в социальном видеоролике, пропагандирующем соблюдение порядка и чистоты на территории парка. В ближайшее время видеоролик будет размещен в социальных сетях», - сказал Зиганшин.
Сейчас, по словам директора лесопарка, налажена системная уборка территории, она проводится три раза в неделю. Также проводятся рейды по выявлению нарушений и субботники.
Напомним, что благоустройство Шарташского лесопарка предусматривает создание велосипедных дорожек, пешеходных троп, детских и спортивных площадок, а также обновление наружного освещения. Работы по благоустройству должны завершиться к 2020 году. Планируется, что лесопарк сможет ежедневно принимать до 35 тысяч человек.
© «Вечерние Ведомости»
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