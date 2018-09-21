В Екатеринбурге суд взыскал в пользу физика-ядерщика Ильи Кудряшова 15 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

16:56 | 25.09.2018

trv-science.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу физика-ядерщика Ильи Кудряшова и пилота Ромаза Шермардини по 15 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование по делу об угоне самолета.



Напомним, что речь идет об инциденте трехлетней давности. 21 июня 2015 года Кудряшов и Шермардини взлетели с аэродрома в городе Ишим Тюменской области на самолетах Gardan GY-80-160 и Як-52. По факту угона Як-52 было возбуждено уголовное дело, однако позже оказалось, что Кудряшов купил самолет, и в 2016 году уголовное дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.



Представитель Кудряшова и Шермардини в суде требовал выплатить по 3 млн рублей каждому в качестве компенсации, но суд остановился на 15 тысячах рублей. Между тем, по словам адвоката Дмитрия Панова, из-за уголовного преследования Кудряшов не смог полететь в космос в качестве космонавта-ученого, так как его исключили из отряда, а Ромаз Шермардини потерял работу, передает ТАСС. Панов добавил, что решение суда будет обжаловано.

