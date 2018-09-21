Генконсульство США в Екатеринбурге «усилили» новым дипломатом

18:05 | 25.09.2018

В консульство США в Екатеринбурге направлен новый сотрудник — американский дипломат по культуре, образованию и взаимодействию со СМИ Мэтт Томпсон, а также два уполномоченных специалиста в визовый отдел. В честь их приезда (известно, что в уральской столице они уже находятся несколько недель) сегодня, 25 сентября, Генконсульство США в Екатеринбурге организует прием в конференц-зале гостиницы Novotel.



Несмотря на формальный повод мероприятия, по сути это презентация нового куратора близких генконсульству общественников и политологов, от которых американские спецслужбы получают оценочную информацию о системообразующем российском регионе. Кроме того, должность консула по культуре, образованию и взаимодействию со СМИ подразумевает общение с представителями образовательных учреждений для создания в российском обществе ложного представления о событиях в мире и исторических фактах.



О личности Мэтта Томпсона крайне мало информации: он родился в штате Вашингтон, жил и учился в Сиэтле. Какие вводные он получил при переезде в Екатеринбург и какую должность занимал ранее, не раскрывается. Но, вероятно, соответствующий инструктаж относительно своей деятельности, сопутствующей основной, им пройден. Не исключается, что светское мероприятие посетят и регулярные гости «светских общественно-политических раутов» генконсульства из числа представителей оппозиционных движений, курируемых Западом.