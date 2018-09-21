Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


18:05 | 25.09.2018

Генконсульство США в Екатеринбурге «усилили» новым дипломатом

В консульство США в Екатеринбурге направлен новый сотрудник — американский дипломат по культуре, образованию и взаимодействию со СМИ Мэтт Томпсон, а также два уполномоченных специалиста в визовый отдел. В честь их приезда (известно, что в уральской столице они уже находятся несколько недель) сегодня, 25 сентября, Генконсульство США в Екатеринбурге организует прием в конференц-зале гостиницы Novotel.

Несмотря на формальный повод мероприятия, по сути это презентация нового куратора близких генконсульству общественников и политологов, от которых американские спецслужбы получают оценочную информацию о системообразующем российском регионе. Кроме того, должность консула по культуре, образованию и взаимодействию со СМИ подразумевает общение с представителями образовательных учреждений для создания в российском обществе ложного представления о событиях в мире и исторических фактах.

О личности Мэтта Томпсона крайне мало информации: он родился в штате Вашингтон, жил и учился в Сиэтле. Какие вводные он получил при переезде в Екатеринбург и какую должность занимал ранее, не раскрывается. Но, вероятно, соответствующий инструктаж относительно своей деятельности, сопутствующей основной, им пройден. Не исключается, что светское мероприятие посетят и регулярные гости «светских общественно-политических раутов» генконсульства из числа представителей оппозиционных движений, курируемых Западом.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:43 | 25.09.2018
Новый мэр Екатеринбурга Высокинский вошел в состав свердловского правительства

20:29 | 25.09.2018
Участники программы по повышению производительности труда провели экспресс-аудит АО «Редуктор-ПМ»

20:01 | 25.09.2018
Назван победитель конкурса проектов нового зала Свердловской филармонии

19:42 | 25.09.2018
У «Ласточек» появится дополнительная остановка в Екатеринбурге

18:34 | 25.09.2018
Завтра в Пермском планетарии пройдет лекция, посвященная черным дырам Галактики

18:19 | 25.09.2018
Китайские бизнесмены заинтересовались пермским производством

18:05 | 25.09.2018
Генконсульство США в Екатеринбурге «усилили» новым дипломатом

18:00 | 25.09.2018
На севере Свердловской области объявлен высокий уровень пожарной опасности

17:59 | 25.09.2018
В Прикамье молодым семьям дадут больше времени на выбор новой квартиры с региональной поддержкой

17:54 | 25.09.2018
В Екатеринбурге дали название семи новым остановкам

17:34 | 25.09.2018
Подрядчик провалил ремонт изношенных коммуникаций на улице Коли Мяготина в Кургане

17:26 | 25.09.2018
Владимир Шахрин войдет в Общественный совет Шарташского лесопарка

17:15 | 25.09.2018
Пермские предприятия и вузы налаживают взаимодействие с коллегами из Китая

16:56 | 25.09.2018
В Екатеринбурге суд взыскал в пользу физика-ядерщика Ильи Кудряшова 15 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

16:53 | 25.09.2018
Ветераны Мотовилихи продолжают путешествовать по Пермскому краю

16:24 | 25.09.2018
Музей автомобильной техники УГМК собирает фотокарточки для формирования экспозиции

16:19 | 25.09.2018
В Свердловской области пермяка будут судить за рубку леса на 5 млн рублей

15:51 | 25.09.2018
Победители фестиваля «Метрошка» отправятся в гости к петербургским футболистам

15:43 | 25.09.2018
МФЦ Екатеринбурга и Нижнего Тагила начали выдавать водительские удостоверения

15:36 | 25.09.2018
В Перми начался ремонт трех скверов

15:30 | 25.09.2018
Челябинск посетит министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин

15:22 | 25.09.2018
Часть почтовых отделений в трех свердловских городах будет работать без обеда

15:13 | 25.09.2018
Курганец подобрал потерянный телефон и украл деньги с банковской карты владельца

14:55 | 25.09.2018
В Екатеринбурге ограбили банк на Академика Шварца

14:40 | 25.09.2018
Аэропорт «Пермь» обслужил более миллиона пассажиров

14:38 | 25.09.2018
В уральской деревне после вмешательства прокуратуры восстановлена подача холодной воды

14:25 | 25.09.2018
В одном из дворов Кургана ГАЗ задним ходом сбил насмерть пенсионерку

14:19 | 25.09.2018
Жильцы дома, который планируют снести ради строительства нового зала филармонии, обратились к екатеринбуржцам

13:48 | 25.09.2018
Жители Екатеринбурга вышли на улицы с протестом против реализации «пакета Яровой»

13:33 | 25.09.2018
Новая жизнь местных домов культуры: в Пермском крае активно реализуют одноименный проект

13:03 | 25.09.2018
Претензии Урала на место в тройке лидеров по производству зелени — реальность

13:02 | 25.09.2018
В Прикамье прошел процедуру приемки очередной дорожный объект федеральной программы «Безопасные и качественные дороги»

13:00 | 25.09.2018
В Екатеринбурге отремонтируют крышу старейшего кинотеатра

12:42 | 25.09.2018
В Прикамье впервые состоялся спортивно-туристический слет для ветеранов

12:38 | 25.09.2018
Евгений Куйвашев встретился с полпредом в УрФО Николаем Цукановым

12:26 | 25.09.2018
Прикамье готовится к Всемирному дню сердца

12:19 | 25.09.2018
На этой неделе в Перми стартует запуск отопления в жилые дома

12:06 | 25.09.2018
Мобильное приложение поможет активным пермякам выбрать маршрут выходного дня для путешествий по краю

12:05 | 25.09.2018
Свердловские приставы в ходе рейда арестовали семь автомобилей

11:49 | 25.09.2018
Прокуратура заставила ликвидировать незаконный объект торговли на улице Машиностроителей

11:35 | 25.09.2018
Кокорин: «Напрашивается вопрос о создании промышленного кластера»

11:31 | 25.09.2018
На строительство ВСМ Екатеринбург — Челябинск нужно 380 млрд рублей

11:17 | 25.09.2018
В Шадринске «семерка» влетела в Mitsubishi Pajero

11:16 | 25.09.2018
Якобу присвоено звание почетного гражданина Свердловской области

10:42 | 25.09.2018
Александр Высокинский – новый глава Екатеринбурга

10:25 | 25.09.2018
Игорь Володин стал председателем гордумы Екатеринбурга нового созыва, Виктор Тестов — его заместителем

10:07 | 25.09.2018
«Уралкалий» вручил свидетельства на именные стипендии студентам БФ ПНИПУ

09:59 | 25.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 сентября 2018 года

09:51 | 25.09.2018
Средний Урал будет развивать сотрудничество с Карловыми Варами

09:28 | 25.09.2018
В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге


Мы в соцсетях





Архив
«    Сентябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 