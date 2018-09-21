Новости дня
16:19 | 25.09.2018
В Свердловской области пермяка будут судить за рубку леса на 5 млн рублей
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, с января по сентябрь 2016 года мужчина привлек бригаду лесорубов из пяти человек к заготовке леса. В результате было вырублено более 700 куб. м. деревьев - березы, пихты и ели. Ущерб лесному фонду составил более 5 млн рублей.
Пермяку грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
© «Вечерние Ведомости»
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