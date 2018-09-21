МФЦ Екатеринбурга и Нижнего Тагила начали выдавать водительские удостоверения

15:43 | 25.09.2018

vistanews.ru

Многофункциональные центры Екатеринбурга и Нижнего Тагила начали выдавать водительские удостоверения. Ранее МФЦ принимали заявления и необходимые документы, но выдавали удостоверения в ГИБДД.



Для расширения функций в МФЦ организованы помещения для фотографирования водителей и для хранения документов.



Теперь получить водительское удостоверение можно в Екатеринбурге в офисах: ул. Готвальда,6/4, ул. Героев России, 2, ул. Громова, 145, Учителей, 2б, пер. Ремесленный, 6; в Нижнем Тагиле - ул. Металлургов, 46 б.