Часть почтовых отделений в трех свердловских городах будет работать без обеда

15:22 | 25.09.2018

newvz.ru

С 1 октября почтовые отделения третьего класса в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском перейдут на новый режим работы – без обеда. К третьему классу относятся небольшие отделения, в указанных городах их порядка 60.



Теперь отделения будут работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00. По словам директора Макрорегиона Урал «Почты России» Дмитрия Киселева, нововведение позволит пройти осенне-зимний посылочный сезон без сбоев.