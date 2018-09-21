В уральской деревне после вмешательства прокуратуры восстановлена подача холодной воды

14:38 | 25.09.2018

bryansknovosti.ru

В деревне Сохарево Режевского района Свердловской области удалось восстановить работу холодного водоснабжения только после вмешательства прокуратуры.



На несколько месяцев жители 39 домов оказались заложниками коммунальной аварии: холодная вода поступала с длительными перерывами и небольшим давлением. При этом, как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, МЖКУП «Арамашка» вместо бурения новой скважины заменило глубинный насос.



По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения.



«После направления искового заявления в суд муниципальным предприятием выполнены работы по бурению скважины. Требования прокурора удовлетворены в добровольном порядке в ходе рассмотрения гражданского дела в суде», — передает пресс-служба надзорного ведомства.