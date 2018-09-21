Жильцы дома, который планируют снести ради строительства нового зала филармонии, обратились к екатеринбуржцам

14:19 | 25.09.2018

skyscrapercity.com

Жители дома № 40 на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге недовольны сносом их дома ради строительства нового зала филармонии. Так, Ольга Литвак опубликовала в соцсетях обращение с просьбой выступить против сноса.



Напомним, что ранее на сайте администрации Екатеринбурга был опубликован проект строительства нового зала филармонии. Из эскиза следует, что для реализации плана необходим снос жилого пятиэтажного дома на Карла Либкнехта, 40, в котором живут 37 человек, и вырубка сада Вайнера. Новое здание собираются построить к 2022 году.



«С уважением отношусь к филармонии, часто хожу на концерты, на фестивали, радуюсь успехам наших музыкантов. И если новый корпус нужен — пожалуйста. Пусть будет принят проект, целью которого будет создать новое, но не рушить то хорошее, что есть и что используется. Было разработано несколько проектов, и некоторые из них не предполагают сноса, пусть они будут реализованы», — написала Ольга Литвак.



По словам Ольги, дом добротный, жильцы не хотят съезжать.



«В этом доме живет моя мама, и больше 20 лет там жила я. О том, что дом не вписывается в проект нового корпуса филармонии, я узнала из новостей и от друзей, и, по правде говоря, была уверена, что без согласия собственников (жильцов) воплотить такую идею в жизнь невозможно. Похоже, очень даже можно. Можно даже не сообщать», — говорится в обращении.



Екатеринбурженка призывает жителей выразить свое мнение. Для этого до 2 октября можно прийти в администрацию города. Около кабинета № 237 находится стенд с проектом. Свой отзыв можно оставить в журнале в кабинете № 247. Там же можно взять бланк заявления для замечаний и предложений по проекту. После заполнения бланк регистрируется в кабинете № 200. Лучше взять с собой паспорт.