Жители Екатеринбурга вышли на улицы с протестом против реализации «пакета Яровой»

В Екатеринбурге в разных частях города прошли одиночные пикеты, в ходе которых уральцы выразили свое несогласие с реализацией «пакета Яровой», согласно которому операторы связи обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные сообщения пользователей. Мероприятия стали частью масштабной публичной акции, которая стартует по всей России в преддверии 1 октября, когда «пакет Яровой» вступает в полную силу.Екатеринбуржцы вышли на улицы города с плакатами: «Надо слушать народ, а не подслушивать», «Слежку за тобой оплатишь ты сам», «Екатеринбург против «пакета Яровой», «Дорожает интернет — дорожает все», «Яровой пакет — прощай интернет», «Тариф Яровой: говори меньше, плати больше», «30 сентября — последний день доступного интернета» и другими. Пикеты прошли около здания администрации Екатеринбурга, Законодательного собрания Свердловской области, регионального правительства, памятника основателям Екатеринбурга и др.Как пояснили участники акции, своим участием они хотели показать свое несогласие и донести до других граждан мысль о том, что реализация «пакета Яровой» приведет к расходам операторов связи и, как следствие, к кратному повышению тарифов на Интернет, телевидение и сотовую связь. Выполнить требования операторы смогут лишь при увеличении цен на услуги связи, что может добавить к общему уровню инфляции 1–2 %, то есть в перспективе подорожает абсолютно все — от продуктов питания до сферы услуг.Отметим, что в акцию на начальном этапе попытались вмешаться сотрудники полиции, но, удостоверившись в том, что никаких экстремистских и противоречащих законодательству лозунгов на плакатах нет, удалились.