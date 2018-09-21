Претензии Урала на место в тройке лидеров по производству зелени — реальность

Традиционный семинар «Салатного клуба», ежегодно проводимый ассоциацией «Теплицы России», где Урал представят как регион, который в ближайшее время намерен войти в тройку лидеров по производству зелени, пройдёт в Екатеринбурге. На два дня, 26 и 27 сентября, в столицу Урала съедутся агрономы со всей России, а также представители отечественных и зарубежных предприятий, участвующих в развитии тепличного овощеводства. Всего семинар соберёт вместе более 130 профессионалов сельскохозяйственной отрасли.Поводом для проведения семинара в Екатеринбурге послужил запуск в начале года на Инновационном тепличном комбинате АО «Тепличное» (ИТК), входящем в состав агрохолдинга «УГМК-Агро», современной салатной линии, которая позволяет производить порядка 16 млн штук (горшков) салата и зелени в год. Это, для сравнения, практически в четыре раза больше, чем было выращено на всех предприятиях УрФО в 2017 году. Теперь по производственным мощностям регион уступает лишь Центральному и Северо-Западному федеральным округам, где сбыт продукции во многом обеспечивается Москвой и Санкт-Петербургом.Инновационный тепличный комплекс «УГМК-Агро» послужит выездной площадкой для участников семинара. Специально для мероприятия на новой высокотехнологичной салатной линии была высажена коллекция перспективных культур: порядка 40 видов разнообразных салатов и более 60 — зеленных культур, в том числе укроп, петрушка, базилик, сельдерей, руккола, горчица, шпинат. Такого разнообразия растений в сочетании с прогрессивными технологиями в настоящий момент не представлено ни на одном тепличном предприятии России.В рамках основной части семинара, которая пройдет в формате докладов и презентаций, также планируется рассмотреть вопросы, связанные с новыми технологиями выращивания овощных и ягодных культур. В частности, агрономы АО «Тепличное» поделятся опытом применения интерплантинга (совместное выращивание старых и молодых растений в одной теплице, исключающее перерыв в поставке продукции) и «прививки» (соединение стеблей благородных растений с «дикой» корневой системой для повышения урожайности).Ожидается, что в мероприятии примут участие директор Департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев, министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев, генеральный директор ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова.Напомним, первая очередь Инновационного тепличного комбината АО «Тепличное» была запущена в конце 2017 года. Новые теплицы позволили впервые в Свердловской области поставлять на рынок свежие овощи и зелень без технологических перерывов, даже в условиях уральской зимы. Круглогодичный урожай обеспечивают система дополнительного освещения, а также технология Ultra Clima, в любое время года поддерживающая в теплицах идеальный микроклимат. Стоимость первой очереди комбината, включая энергоцентр, составила 5,3 млрд рублей, в числе которых порядка 30 % — государственные инвестиции. Вторую очередь ИТК планируется сдать в ближайшие месяцы.Кстати, АО «Тепличное» — это крупнейший производитель овощей в Свердловской области. В составе агрохолдинга «УГМК-Агро» работает с 2006 года. До ввода ИТК хозяйство поставляло 7,7 % необходимых региону овощей (огурцы, томаты). С вводом в эксплуатацию двух очередей ИТК эта цифра вырастет до 40 %, а самообеспеченность области зеленными культурами составит 100 %.