В Екатеринбурге отремонтируют крышу старейшего кинотеатра

13:00 | 25.09.2018

В Екатеринбурге отремонтируют крышу кинотеатра «Колизей». Как говорится на сайте госзакупок, подрядчиком станет ООО «Пальмира» из Тюмени. Цена контракта – 2,4 млн рублей. Работы должны завершиться через два месяца.



Первый городской театр «Колизей» был построен в 1845 году. В 1982 году здание реконструировали. Является объектом культурного наследия регионального значения.



Сейчас кинотеатр находится в ведении ЕМУП «Кинотеатр Салют».