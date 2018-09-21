Евгений Куйвашев встретился с полпредом в УрФО Николаем Цукановым

12:38 | 25.09.2018

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым. Обсуждались направления социально-экономического развития региона.



Также глава Среднего Урала проинформировал уральского полпреда о завершении процесса формирования органов власти Екатеринбурга. Напомним, что сегодня состоялось первое заседание думы Екатеринбурга нового созыва. Александр Высокинский избран главой города, Игорь Володин стал председателем Екатеринбургской думы, Виктор Тестов — его заместителем.