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12:38 | 25.09.2018

Евгений Куйвашев встретился с полпредом в УрФО Николаем Цукановым

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым. Обсуждались направления социально-экономического развития региона.

Также глава Среднего Урала проинформировал уральского полпреда о завершении процесса формирования органов власти Екатеринбурга. Напомним, что сегодня состоялось первое заседание думы Екатеринбурга нового созыва. Александр Высокинский избран главой города, Игорь Володин стал председателем Екатеринбургской думы, Виктор Тестов — его заместителем.

© «Вечерние Ведомости»

 


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