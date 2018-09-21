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12:05 | 25.09.2018
ugrapro.ru
Свердловские приставы в ходе рейда арестовали семь автомобилей
Так, на перекрестке улиц Фурманова – Белинского в Екатеринбурге арестован автомобиль «Форд Фокус», владелец которого имеет задолженность перед кредитной организацией в 229 тысяч рублей. Машина отправлена на ответственное хранение на специализированную стоянку.
Также за долг по налогам и сборам в размере 900 тысяч рублей арестован автомобиль Киа Quoris, принадлежащий должнику-организации, и автомобиль БМВ Х5 - за долг по налогам более чем на 13 млн рублей.
Всего в рамках рейда проверено 40 транспортных средств. Всем должникам вручены требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям.
«В 2018 году на исполнение в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области поступило более 762 тысяч исполнительных производств по взысканию административных штрафов ГИБДД на сумму около двух миллиардов рублей. Окончено фактическим исполнением порядка 400 тысяч исполнительных производств на сумму более 300 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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