На строительство ВСМ Екатеринбург — Челябинск нужно 380 млрд рублей

11:31 | 25.09.2018

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Капитальные затраты на строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск оцениваются в 380 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта РФ Алана Лушникова.



«Ключевой вопрос в этом проекте, так же как и в любом проекте ВСМ, — возможность государственной поддержки. Без государственной поддержки этот проект не работает. Необходим капитальный грант на стадии строительства. При формировании магистрального плана мы обсуждали цифру 180 млрд рублей, но сейчас в бюджете их нет», — сказал Лушников.



Напомним, что ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Предполагается, что она станет частью ВСМ «Евразия» (Москва — Пекин) и создаст агломерацию Екатеринбург — Челябинск, третий по величине центр экономического роста в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.



Магистраль построят на принципах концессионного соглашения. До 30 сентября должны определить условия, в том числе объем государственного участия. А построить ВСМ и ввести ее в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.



По предварительным оценкам, ВСМ сократит время в пути до 1 часа 10 минут вместо нынешних пяти часов.