11:16 | 25.09.2018

Фото: Е1.RU

Бывшему главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу присвоено звание почетного гражданина Свердловской области. Соответствующий указ накануне подписал губернатор Евгений Куйвашев. Сити-менеджер уходит в отставку после избрания новым главой Екатеринбурга Александра Высокинского.



Александр Якоб родился в 1958 году в Свердловске. Окончил Свердловский монтажный техникум, Свердловский юридический институт, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. В 1995 году занял пост начальника управления ЖКХ Верх-Исетского района. В 2004 году назначен на пост главы администрации Верх-Исетского района. В 2006 году стал первым заместителем главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. С 2010 года занимал должность главы администрации Екатеринбурга.