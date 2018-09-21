Александр Высокинский – новый глава Екатеринбурга

10:42 | 25.09.2018

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Вице-губернатор Александр Высокинский стал новым главой Екатеринбурга. Только что его кандидатура единогласно утверждена новым составом Екатеринбургской городской думы.



«Такому динамичному городу как Екатеринбург нужен умный прогрессивный глава. Я думаю, что сегодня вы приняли правильное решение», - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который посетил заседание.



Напомним, что ранее Александра Высокинского на пост мэра рекомендовала конкурсная комиссия и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Александр Геннадьевич Высокинский родился в 1973 году в Свердловске. Окончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», аспирантуру академии государственной службы при Президенте РФ в Москве. Кандидат экономических наук. Работал председателем комитета по экономике НПО «Автоматика», заместителем главы администрации Екатеринбурга по экономическим и финансовым вопросам. В 2016 году перешел на работу в областное правительство.